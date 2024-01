Nach ihrer Trennung von Pitt musste Jolies Bruder James "die Kinder beschützen"

"Es wird allgemein angenommen, dass sich Angelina und James bereits vor einigen Jahren voneinander entfernt haben", behauptete ein Insider einmal gegenüber Daily Mail.

Was genau sich zwischen den einst so vertrauten Geschwistern ereignet hat, das zu einem Kontaktabbruch geführt haben könnte, ist aber nicht bekannt. "Offenbar wissen nur die beiden, was wirklich vorgefallen ist. Das ist sehr traurig und es sieht nicht so aus, als würde sich ihr Verhältnis in naher Zukunft ändern", heißt es aus Jolies Umfeld.

