Nach Hass-Tiraden im Internet: Kanye West von Grammys ausgeschlossen

In der Musik-Branche scheint man ├╝ber Wests gecancelten Auftritt nicht besonders ├╝berrascht zu sein.

"Die Grammys haben in letzter Minute beschlossen, @kanyewest von der Show abzuziehen, als h├Ątten wir nicht gewusst, dass es kommen w├╝rde", kommentierte Rapper The Game, der mit b├╝rgerlichem Namen Jayceon Taylor hei├čt, die Entscheidung auf Instagram. "K├Ânnte daran liegen, dass @trevornoah Gastgeber ist und es ein Gespr├Ąch zwischen seinem Team und der Akademie gab, das zu der Entscheidung f├╝hrte, oder daran, dass Yes' [Ann. so nennt sich West sein Kurzem] Konto vor wenigen Tagen aus unbekannten Gr├╝nden gesperrt wurde."