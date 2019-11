Nach Harry Styles' Absage: "Prinz Eric" für "Arielle" gefunden

Nachdem " One Direction"-Sänger Harry Styles (25) seine Rolle als "Prinz Eric" im Live-Action-Remake des Disney-Klassikers " Arielle" kurzfristig abgesagt hat, konnte nun endlich ein neuer Märchenprinz für das Unterwasserspektakel gefunden werden.

Berichten britischer Medien zufolge soll Jonah Hauer-King (24) den Part an der Seite von Meerjungfrau Halle Bailey (19) übernehmen. Demnäst ist er allerdings erstmal an der Seite von Emma Watson in "Little Women" zu sehen. Bestätigt hat der Brite die Berichte bisher nicht.

Neben ihm und Bailey stehen angeblich auch schon andere Rollen für den Film fest. So soll Komikerin Melissa McCarthy (48) die Seehexe "Ursula" spielen, während niemand anderer als Schauspiel-Schwergewicht Javier Bardem (50) für den "Triton" im Gespräch sein soll.