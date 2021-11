Zachery Ty Bryan: Die Höhen und Tiefen des Hör mal, wer da hämmert"-Stars

Nach Negativ-Schlagzeilen um sein Privatleben, dürfte es für Schauspieler Zachary Ty Bryan nun endlich ein bisschen bergauf gehen. Der 40-jährige "Hör mal, wer da hämmert"-Star machte angeblich letzte Woche seine Verlobung auf seinem für die Öffentlichkeit eingeschränkt einsehbaren Instagram-Profil bekannt und widmete dabei mehreren Medien zufolge seiner zukünftigen Braut einen süßen Beitrag. Darin soll er neben einem Foto, auf dem er seine Geliebte umarmte, die ihren Diamant-Ring zeigt geschrieben haben: "Du gewinnst etwas und du verlierst etwas" "Ich bin dankbar für einen Sieg … endlich", freute sich Bryan über sein privates Glück.

Zachary Ty Bryan: Karriere-Absturz

Viele kennen ihn aus der lustigen Kult-Serie "Hör mal, wer da hämmert", die in den 90ern große Erfolge feiern durfte. Der Schauspieler Zachery Ty Bryan spielte darin im Teenageralter Tim Allens ältesten Sohn Brad Taylor. Doch nach seiner Rolle in der beliebten Sendung, war es karrieretechnisch eher ruhig um den 40-Jährigen geworden. Er konnte lediglich kleine Auftritte in "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" und anderen eher erfolglosen Filmen ergattern. Die erhoffte große Hollywood-Karriere blieb bisher aus. Immer öfter sorgte er jedoch für negative Schlagzeilen um sein Privatleben.