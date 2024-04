Nach Geburt: Suki Waterhouse zeigt ehrliches Foto von After-Baby-Bauch

Mit einem Babyfoto hat das britische Model Suki Waterhouse bestätigt, dass sie und Hollywoodstar Robert Pattinson ("Twilight", "The Batman") Eltern geworden sind. Die 32-jährige Schauspielerin und Musikerin veröffentlichte bei Instagram ein Bild von sich, auf dem sie ein Baby in den Armen hält, der Kopf ist mit einer Hand verdeckt. "Willkommen auf der Welt, Engel", schrieb Waterhouse und setzte ein Herz-Emoji dazu.

Suki Waterhouse: Stolz auf ihren Körper

Jetzt präsentierte Waterhouse ihren postpartalen Stolz, als sie in einem BH, einer Unterhose und einer Strickjack auf Instagram ihr "demütiges viertes Trimester" feierte. "Die Zeit nach der Geburt war voll berauschender Freude, so viel Lachen, Tränen, voll von so vielen Hormonen", schrieb sie unter das Foto. "Ich bin stolz auf alles, was mein Körper erreicht hat, und stolz auf die Freundlichkeit und Anmut, die ich mir selbst in dieser Genesungsphase entgegengebracht habe."