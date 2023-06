Nach Diagnose und Tourabsage: Seltenes Foto von Céline Dion aufgetaucht

Die kanadische Sängerin ist auf dem seltenen Schnappschuss in einem Tonstudio zu sehen. Sie posiert ungeschminkt und in einen dicken Rollkragenpulli gekleidet mit einem Mann, während sie in die Kamera strahlt. Die Haare trägt Dion zurückgebunden. Kurz: Trotz gesundheitlicher Probleme macht die Musikerin auf dem Foto einen entspannten Eindruck.

