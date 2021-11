Nach Baby-News: Helene Fischer soll sich verlobt haben

Erneut private Details geleakt?

Es ist jedoch anzunehmen, dass die 37-Jährige nicht gerade erfreut darüber sein dürfte, dass nun erneut private Details über ihr Leben an die Presse weitergetragen wurden. Schon die Babynews hatte Fischer eher unfreiwillig bestätigt, nachdem jemand aus ihrem Umfeld über ihre Schwangerschaft aus dem Nächkästchen geplaudert hatte.

Es habe Menschen "in meinem näheren Umfeld" gegeben, "die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht" hat, hatte die Sängerin auf Instagram geschrieben.

Gegenüber der Zeit beklagte sich Fischer außerdem in einem Interview darüber, dass auch die Informationen über ihre Trennung von Florian Silbereisen im Dezember 2018 ohne ihr Wissen an die Medien weitergeleitet worden war. "Auch da wollten wir eigentlich gerne noch warten, bis wir damit an die Öffentlichkeit gehen, auch hier hat man uns verraten", gestand die Schlagerikone. Am Ende sei "genau das eingetreten, was wir eben nicht wollten, unsere intimste Gefühlswelt mit der Öffentlichkeit teilen zu müssen."