Hat sich Britney Spears etwa still und heimlich gegen den Willen ihres Vaters verlobt? Die britische Daily Mail heizt Gerüchte um eine Verlobung der ehemaligen Pop-Prinzessin mit ihrem Freund Sam Asghari an. Anlass für die Spekulationen geben aktuelle Fotos, auf denen die Sängerin hinter dem Steuer ihres Autos im Drive-In einer Starbucks-Filiale mit einem mysteriösen Klunker am Ringfinger ihrer linken Hand zu sehen ist.

Hat Britney Spears etwa heimlich geheiratet?

Am Sonntag wurde die 39-jährige Sängerin in Begleitung von Tänzer und Fitnesstrainer Asghari gesichtet, wie sie Kaffee von Starbucks holte und einen Ring mit einem riesigen Diamanten trug. Ob es sich dabei tatsächlich um einen Verlobunsgring handelt, oder nicht - die Musikerin selbst hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert.

Britney Spears steht seit 2008 unter der Vormundschaft durch ihren Vaters. Jamie Spears wurde nach einem, psychischen Zusammenbrüchen der Musikerin zu ihrem Vormund erkoren. Gegen diese Regelung geht die Sängerin mittlerweile gerichtlich vor. Sie fordert eine Ende Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen. Anfang des Monats wurde bekannt, dass Spears eine enttäuschende Niederlage vor Gericht erlitten: Eine Richterin hat ihren Antrag, die Vormundschaft - die sie selbst als "missbräuchlich" bezeichnet - abgelehnt. Immerhin wurde ihr nun erlaubt, einen eigenen Anwalt zu wählen.