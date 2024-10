Musikerin und Medizinerin: Lena Gerckes talentierte Schwester Yana

Die ehemalige GTNM-Gewinnerin Lena Gercke hat sich seit ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" nicht nur als Model, sondern auch als Moderatorin und Chefin eines Modelabels einen Namen gemacht.

Was vielleicht nicht alle wissen: Gercke, die 2006 die erste Staffel von "Germany’s Next Topmodel" gewann und von 2009 bis 2012 die ersten vier Staffeln von "Austria’s Next Topmodel" moderierte, hat eine Schwester und zwei Halbschwestern.

Was Yana Gercke heute macht

Und ihre Halbschwester Yana Gercke, die eine iranische Mutter hat, ist mindestens genauso begabt. Neben ihrer schulischen Laufbahn, fing Yana bereits früh an zu singen. Sie nahm unter anderem an der Castingshow von Stefan Raab "Unser Star für Baku" teil, die den deutschen Teilnehmer beim Eurovision Song Contest 2012 bestimmte.