Ertrunken: Profisurferin Bethany Hamilton trauert um 3-jährigen Neffen

"Wir sind am Boden zerstört. Aber ich weiß, wie eine angemessene medizinische Unterstützung die Überlebenschancen eines Menschen beeinflussen oder verringern kann, und in diesem Fall bitten wir jeden um Hilfe, der Informationen darüber hat, was wir tun können, um meinem Neffen die besten Chancen zu geben", appellierte die Surferin an ihre Follower.

Mittlerweile musste die Familie von Andrew Abschied nehmen.

Wie Hamilton ihren Arm verlor

Hamilton lernte das Surfen von ihren Eltern, die als begeisterte Wellenreiter noch vor ihrer Geburt vom amerikanischen Festland nach Hawaii gezogen waren - wo Hamilton auch zur Welt kam. Bereits im Alter von fünf Jahren gewann sie den ersten Platz des Quiksilver Push-and-Ride-Wettbewerbes. Mit dem Sieg beim "Rell Sunn Menehune" entschied sie 1998 ihren ersten großen Wettbewerb für sich - was den Beginn ihrer Karriere markierte.

Am 31. Oktober 2003 kam es zu einem verheerenden Vorfall, als Hamilton am frühen Morgen zum Surfen am Tunnels Beach auf Kauai aufbrach. Sie wurde auf ihrem Surfbrett liegend von einem etwa drei Meter großen Tigerhai angegriffen. Der Hai trennte ihr den linken Arm knapp unterhalb der Schulter ab.