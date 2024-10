In Mamas Fußstapfen: Harper Beckham will eigene Marke gründen

Von Kindesbeinen an absolviert Harper Beckham , die einzige Tochter von David und Victoria Beckham , nun schon Auftritte in der Öffentlichkeit.

Die Modedesignerin weilt aktuell in New York, um ihr neuestes Parfüm "Reverie" auf den Markt zu bringen. Harper und David Beckham sind ebenfalls mitgekommen und haben die Fashiondesignerin im Big Apple zu einer Duft-Ausstellung begleitet.

Sichtlich stolz erklärt Harpers Mama Victoria Beckham, dass ihre Tochter "in Mamas Fußstapfen tritt".

In Anspielung auf den Produktnamen des Parfüms ihrer Mama "Reverie", was "Tagträumen" bedeutet, schrieb Harper auf zwei Karten über ihre Träume für die Zukunft: "Eine tolle Marke gründen, wenn ich älter bin". Der Teenager wünschte sich auch "alle glücklich im Leben."

In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram teilte Victoria Beckham ein gemeinsames Foto von sich, ihrer Tochter und ihrem Ehemann.

Hocherfreut darüber, dass Harper davon träumt, ihre ganz eigene Marke zu verwirklichen, schrieb ihre Mutter: "Harper Seven tritt in Mamas Fußstapfen und trägt ihre Hoffnungen und Träume in die Öffentlichkeit."

Die Karriere-Pläne der Beckham-Tochter mögen überraschen. Bisher galt Harper eigentlich als Papas Liebling. Die Beziehung von David Beckham zu seiner Tochter ist sehr innig. Vor allem weil Harper als ein wenig zimperlicher Tomboy gilt und wie ihr Papa gerne Fußball spielt.