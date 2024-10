Der nächste Flop? Brooklyn Beckham versuchts mit neuer Geschäftsidee

Brooklyn Beckham blickt mit seinen 25 Jahren auf einige Karriere-Flauten zurück. Der älteste Beckham-Sohn betätigte sich in der Vergangenheit bereits als Fußballspieler, Fotograf und Model. Angesichts der Bekanntheit seiner berühmten Eltern soll Brooklyn unter dem Erwartungsdruck, eine eigene Karriere zu starten, jedoch gelitten haben, wie seine Ehefrau Nicola Peltz bereits vor einiger Zeit gegenüber dem Tatler-Magazin enthüllte.

Die vielen Karriere-Flops des Brooklyn Beckham

Mit mäßigem Erfolg versuchte es der Spross von David und Victoria Beckham, sich als Modefotograf zu etablieren, und es gelang ihm auch selbst, Jobs als Männermodel an Land zu ziehen. Doch wie seine Frau behauptet, habe er dabei "viel Druck verspürt, den Leuten mit seiner Karriere zu gefallen, und das hat er nicht gerade geliebt". Als Markenbotschafter von "Superdry" wurde der Promi-Sohn 2022 nach weniger als einem Jahr abgesägt.

Inzwischen hat es ihm die Kulinarik angetan. In seiner Koch-Sendung "Cookin' with Brooklyn", die auf Social Media ausgestrahlt wird, gibt Brooklyn seit einiger Zeit den Profi-Koch. Doch auch hier braucht er ein dickes Fell. Immer wieder wird ihm vorgeworfen, seine Rezepte seien einfallslos und so banal, dass selbst ein Volksschüler sie ohne großen Aufwand zubereiten könnte. Kritiker unkten außerdem, der maue Inhalt der Koch-Sendung würde die hohen Produktionskosten der Show nicht rechtfertigen.