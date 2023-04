Planung der Krönung verzögert: Einblicke in mühsame Verhandlungen mit Harry

Prinz Harry wird allein an der Krönung seines Vaters teilnehmen, während Meghan in Kalifornien bleiben wird, wie der Palast am Mittwoch bekannt gegeben hat. Die Entscheidung sollen sich die Sussexes, wie Harry und Meghan auch genannt werden, einem Insider zufolge nicht leicht gemacht haben. Vor allem Meghan sei es wichtig gewesen, in ihrem Entschluss authentisch zu bleiben, so eine Quelle aus dem Umfeld des Ehepaares. Bevor Harry entschied, der Krönung beizuwohnen, sollen zudem heikle Verhandlungen mit der Royal Family stattgefunden haben, berichtet die Daily Mail.

Harry spielt bei Krönung untergeordnete Rolle

Seine Entscheidung, am Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey teilzunehmen, wird von königlichen Insidern als potenzieller Ölzweig angesehen, nachdem Harry zuvor gefordert hatte, dass sich seine Familie bei ihm und Meghan entschuldigen sollte, falls sie erwägen würden, zu kommen.