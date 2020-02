"Mrs Weasley": Julie Walters wird 70

Seither war sie in "Mary Poppins' Rückkehr", sowie den Paddington-Filmen und der Verfilmung des ABBA-Musicals sowie dessen Fortsetzung "Mamma Mia! Here we go again" zu sehen – neben Hollywoodstar Meryl Streep. "Es war so einschüchternd, weil ich mit ihr aufgewachsen war und sie verehrt habe", so Walters. "Dann arbeitest du plötzlich neben ihr und redest über Erkältungen und die Wechseljahre."

Sie bemerkt inzwischen ihr Alter. Als sie die zehnteilige Serie "Indian Summer" über die indische Unabhängigkeit drehte, reiste Julie Walters eine Woche früher an, um sich an das Klima zu gewöhnen. Auch ihre Zeilen zu lernen, werde schwierig: "Ich muss jetzt Dinge im Voraus lernen", sagte sie "Saga", "was ich noch nie in meinem Leben machen musste."

Heuer soll die Verfilmung des Kinderbuchs "Der geheime Garten" herauskommen, in dem Julie Walters neben Colin Firth zu sehen ist.