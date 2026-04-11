True Crime: Morde in Hollywood, die die Welt erschütterten

Intrigen, Lügen, Gier, Machtsucht und schließlich Mord: Was Hollywood regelmäßig in Drehbüchern zu Papier bringt und damit Milliarden scheffelt, ist in der Traumfabrik schon so manches mal Wirklichkeit geworden. Denn in Hollywood, dem Ort der Träume, regieren nicht nur Ruhm, Reichtum und Erfolg. Die glänzende Fassade der Filmmetropole verbirgt auch eine dunkle Seite. Immer wieder wird die Traumfabrik von brutalen Verbrechen erschüttert, die nicht nur die Angehörigen der Opfer, sondern auch die Öffentlichkeit in Fassungslosigkeit zurücklassen.

Nicht nur, dass hier Menschenleben ausgelöscht wurden, in solchen Fällen wird uns einmal mehr bewusst, wie nahe Realität und Fiktion beieinander liegen können. Dann ist es mit dem Eskapismus nicht mehr weit her. Denn wenn es das Leben ist, das die besten Geschichten schreibt, kann das mitunter ganz schön beängstigend sein. Einige True-Crime-Beispiele für grausame Morde in Hollywood:

Regisseur Rob Reiner Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie "Harry und Sally", "Misery" und "Eine Frage der Ehre", wurde 78 Jahre alt. Er und seine Frau Michele (70) wurden am 14. Dezember 2025 getötet – von Nick Reiner (32), ihrem eigenen Sohn. Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen Mitte Dezember 2025 wegen zweifachen Mordes angeklagt, er weist die Schuld aber von sich. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe. Nick Reiner war in Los Angeles festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei seine getöteten Eltern in deren Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte. Sie waren an Stichverletzungen gestorben. Der Sohn soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben, berichtete die Los Angeles Times unter Berufung auf Freunde der Familie. Nick Reiner hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht und über psychische Probleme gesprochen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Aude Guerrucci

Schauspielerin "Black Dahlia" Der Mordfall rund um die "Black Dahlia" handelt von der brutalen Ermordung der 22‑jährigen Elizabeth Short im Januar 1947 in Los Angeles. Ihre zweigeteilte, schwer verstümmelte Leiche wurde auf einem brachliegenden Grundstück gefunden. Der Täter hatte den Körper fachmännisch präpariert, was auf medizinische Kenntnisse hindeutete. Der Fall erregte enormes Medieninteresse; der Spitzname "Black Dahlia" entstand durch die Presse. Trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Verdächtiger konnte der Mord nie aufgeklärt werden, was auch an der fehlerhaften Spurensicherung sowie dem Chaos, der durch das Medieninteresse entstand, lag. Bis heute gilt der Tod der "Black Dahlia" als einer der bekanntesten ungeklärten Mordfälle der US‑Kriminalgeschichte. Elizabeth Short steht seitdem stellvertretend für all jene hoffnungsvollen jungen Schauspielerinnen (und Schauspieler), die versuchen, in Hollywood Glück und Erfolg zu finden, aber gnadenlos scheitern. Erst im Tod fand Short die so sehnlichst herbeigewünschte Berühmtheit.

Sharon Tate Ein weiteres Verbrechen in der Traumfabrik, das die Welt erschütterte, ist der Mord an Sharon Tate, einer talentierten Schauspielerin und Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski. Die 26-Jährige befand sich im neunten Monat ihrer Schwangerschaft, als sie am 9. April 1969 zusammen mit vier Freunden Opfer der berüchtigten Manson-Family wurde. Die brutale Tat ereignete sich in ihrem Haus in Los Angeles und hinterließ eine Nation in Schockstarre. Der brutale Vorfall wird rückblickend für das Ende der Flower-Power-Zeit und der Hippie-Ära verantwortlich gemacht. Der farbenfrohe "Peace & Love"-Ethos der Hippie-Bewegung wurde von der dunklen Realität eingeholt, die freie Liebe und der zwischenmenschliche Zusammenhalt von einer allumfassenden Paranoia verdrängt. Die Gesellschaft erkannte, dass Grausamkeit, Gewalt und Sadismus nach wie vor mitten unter ihnen hauste – und sogar direkt in ihre Häuser eindringen konnte. Der Regenbogen war verblasst, die Leichtigkeit des Seins dahin, die Vergänglichkeit des eigenen Lebens plötzlich wieder im Fokus. Der Mord an Sharon Tate gilt bis heute als einer der bekanntesten True-Crime-Fälle in der Geschichte Hollywoods. Der Tate-Mord ermöglichte einen tiefen Blick in die Seele einer gespaltenen Welt, die man trotz der Verführung der schönsten Träume nicht hinter sich gelassen hatte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wikimedia Commons/20th Century-Fox

O. J. Simpson Der Mordfall um O.J. Simpson zählt zu den bekanntesten Strafprozessen der US‑Geschichte. Am 12. Juni 1994 wurden Nicole Brown Simpson, die Ex‑Frau des früheren Football‑Superstars, und ihr Freund Ron Goldman vor ihrem Haus in Los Angeles erstochen aufgefunden. Schnell geriet Simpson ins Visier der Ermittler. Internationale Aufmerksamkeit erlangte der Fall wenige Tage später, als Simpson sich nicht wie angekündigt der Polizei stellte. Stattdessen verfolgten rund 95 Millionen Menschen live im Fernsehen eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit einem weißen Ford Bronco durch Los Angeles, in dem Simpson als Beifahrer saß. Die Bilder machten den Fall endgültig zu einem medialen Großereignis – eines, das auch die TV-Landschaft für immer verändern sollte. Der Mordprozess begann im Januar 1995 und wurde fast vollständig live im Fernsehen übertragen – ein Novum in dieser Dimension. Die Staatsanwaltschaft präsentierte umfangreiche Indizien, darunter DNA‑Spuren und blutige Handschuhe. Die Verteidigung säte jedoch Zweifel an der Beweisführung und stellte rassistische Motive der Polizei in den Raum. Am 3. Oktober 1995 sprach die Jury O.J. Simpson frei. Das Urteil spaltete die amerikanische Öffentlichkeit und machte den Prozess zu einem Symbol für tief sitzende gesellschaftliche Konflikte, insbesondere im Umgang mit Rassismus, Polizei und Justiz. Die intensive Berichterstattung verwandelte das Verfahren in ein bis heute beispielloses Medienereignis. Zivilrechtlich wurde Simpson später dennoch für den Tod von Nicole Brown Simpson und Ron Goldman verantwortlich gemacht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fotosammlung der Los Angeles Times in der UCLA-Bibliothek / Don Cormier, Los Angeles Times / Wikimedia Commons

Rebecca Schaeffer Die US‑Schauspielerin Rebecca Schaeffer ("My Sister Sam") wurde am 18. Juli 1989 im Alter von nur 21 Jahren vor ihrer Wohnung in Hollywood von einem Stalker erschossen. Der Täter, der 19‑jährige Robert John Bardo, hatte eine krankhafte Fixierung auf die junge Schauspielerin entwickelt, ihr über längere Zeit Briefe geschrieben und war zunehmend von der Vorstellung besessen, eine persönliche Beziehung zu ihr zu haben. Besonders brisant: Bardo gelang es, Schaeffers Privatadresse legal über das kalifornische Kfz‑Melderegister zu erhalten, da persönliche Daten zur damaligen Zeit gegen eine geringe Gebühr zugänglich waren. Nachdem er sie zunächst an ihrer Wohnungstür aufgesucht und abgewiesen worden war, kehrte er kurze Zeit später bewaffnet zurück und tötete sie. Der Mord erschütterte die US‑Öffentlichkeit und führte zu einer landesweiten Debatte über Celebrity‑Stalking sowie zu deutlich verschärften Datenschutz‑ und Anti‑Stalking‑Gesetzen in Kalifornien und darüber hinaus.

Robert Blake Im Jahr 2001 sorgte der Mord an Bonny Lee Bakley, der Ehefrau des US‑Schauspielers Robert Blake, für Schlagzeilen. Bakley wurde im Mai 2001 tot mit mehreren Schusswunden in Blakes geparktem Auto vor einem Restaurant in Los Angeles aufgefunden, während Blake angab, sie kurzzeitig allein gelassen zu haben. Blake, bekannt aus der TV‑Serie "Baretta", geriet schnell unter Verdacht und wurde 2002 wegen Mordes angeklagt. Angeblich soll er versucht haben, zwei Stuntleute zum Auftragsmord an seiner Frau zu überreden. Diese sagten auch vor Gericht aus, waren jedoch nicht glaubwürdig. Nach einem aufsehenerregenden Strafprozess sprach ihn ein Geschworenengericht 2005 jedoch frei, da Zweifel an der Beweislage bestanden. Der Fall war damit juristisch jedoch nicht beendet: In einem anschließenden Zivilprozess wurde Blake 2005 für den Tod seiner Ehefrau haftbar gemacht und zu einer Schadensersatzzahlung von 30 Millionen Dollar an Bakleys Kinder verurteilt. Blake erklärte daraufhin öffentlich, Bankrott zu sein und verstarb einsam und verarmt im Alter von 89 Jahren. Der Fall gilt bis heute als prominentes Beispiel für den Unterschied zwischen strafrechtlicher Schuld und zivilrechtlicher Verantwortung in den USA.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/POOL/-

Natalie Wood Der Tod der Hollywood‑Ikone Natalie Wood im Jahr 1981 zählt zu den rätselhaftesten Fällen der Filmgeschichte. Die Schauspielerin, bekannt aus Klassikern wie "West Side Story" und "… denn sie wissen nicht, was sie tun", ertrank während eines nächtlichen Bootsausflugs vor Catalina Island vor der kalifornischen Küste. Offiziell wurde ihr Tod zunächst als Unfall eingestuft: Wood, angeblich betrunken, soll nach einem Streit an Bord ins Wasser gefallen und ertrunken sein. Anwesend waren ihr Ehemann Robert Wagner, ihr Schauspielkollege Christopher Walken und der Bootsführer Dennis Davern. Dieser sprach 2011 plötzlich davon, dass Wagner ihn nach einem Streit mit Wood und dessen Verschwinden daran gehindert habe, die Suchlichter einzuschalten und die Polizei zu verständigen. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen, ungeklärter Verletzungen an ihrem Körper und Berichten über langjährige Angst der Schauspielerin vor Wasser wurde der Fall jedoch nie ganz abgeschlossen. In den folgenden Jahrzehnten nahmen die Behörden die Ermittlungen mehrfach wieder auf, 2011 änderte der Gerichtsmediziner die Todesursache in "Ertrinken und andere unbestimmte Faktoren". Bis heute gilt der Fall aber als offiziell ungeklärt und bleibt Gegenstand anhaltender Spekulationen und (Verschwörungs)Theorien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wikimedia Commons/Allan Warren, CC BY-SA 3.0