Star-Regisseur Rob Reiner tot aufgefunden

"Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre," heißt es laut CNN in einer Mitteilung der Familie Reiner.

Der US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein, berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie.

Großes Polizeiaufgebot am Haus des Regisseurs

Man habe Leichname am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gefunden, werde sich aber nicht zur Identität der Toten äußern, sagte ein Sprecher der Polizei Los Angeles in der Nacht zum Montag. US-Medien berichten von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im wohlhabenden Stadtteil Brentwood.

Verdächtige werden in dem Fall demnach nicht befragt. NBC hatte zuvor berichtet, eine Raub- und Mordkommission der Polizei habe die Ermittlungen übernommen.

Reiner war in den 1970er-Jahren durch seine Rolle in der Fernsehserie "All in the Family" zunächst als Schauspieler bekannt geworden. 1984 drehte er mit "This Is Spinal Tap" seinen ersten Film als Regisseur. Weltbekannt wurde Reiner in den 1980er-Jahren mit Filmen wie "Harry und Sally" und "Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers".