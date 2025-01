US-Regisseur David Lynch im Alter von 78 Jahren verstorben

"Mit tiefem Bedauern geben wir, seine Familie, den Tod des Mannes und Künstlers David Lynch bekannt", heißt es in dem Posting. "Er hinterlässt eine große Lücke in der Welt, da er nun nicht mehr unter uns weilt. Aber, wie er sagen würde: 'Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch'. Es ist ein wunderschöner Tag mit strahlendem Sonnenschein und strahlend blauem Himmel."

Schuf Mystery-Kultserie "Twin Peaks"

Der Regisseur von Kultklassikern wie "Eraserhead", "Blue Velvet" und "Wild at Heart" brachte 2017 neue Folgen der Mystery-Kultserie "Twin Peaks" auf den Bildschirm. Lynch drehte in den vergangenen Jahren auch Kurzfilme und schrieb Drehbücher. Für Regisseur Steven Spielberg trat er in "Die Fabelmans" (2022) als Schauspieler vor die Kamera. In dem autobiografisch geprägten Drama hatte er eine kleine Rolle als Filmregisseur John Ford.

Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde er 2006 mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet und 2019 mit dem Ehren-Oscar.