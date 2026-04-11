Gewalt am Set und Allüren: Warum manche Filmemacher Jennifer Aniston meiden

Privat hat Jennifer Aniston Grund zur Freude. Im November machte der "Friends"-Star nach langer Zeit als Single ihre neue Beziehung mit Jim Curtis öffentlich. Auch beruflich läuft es prinzipiell gut für die Schauspielerin - auch wenn es in der Filmfabrik tatsächlich einige Leute gibt, die auf eine Zusammenarbeit mit der US-Amerikanerin lieber verzichten.

Der Grund: Aniston, so beliebt sie bei ihren Fans auch sein mag, konnte in der Vergangenheit am Set zuweilen ziemlich fordernd sein - was sich nicht alle Filmemacher antun wollen. Und es gibt auch einige Schauspielkollegen, die ihre Zusammenarbeit mit Aniston in keiner guten Erinnerung behalten haben.

Jennifer Aniston: Doch nicht Everybody"s Darling?

So sollen einem Insider zufolge Anistons Co-Stars, mit denen sie am Set der 2013 erschienenen Krimikomödie "Life of Crime" zusammengearbeitet hat, kaum ein freundliches Wort über sie gefunden haben, wie Radar Online einmal berichtete - was nicht zuletzt daran lag, dass die heute 57-Jährige in der drehfreien Zeit keinen Wert darauf gelegt zu haben scheint, sich mit dem Rest der Crew anzufreunden.

"Jeden Tag gehen die gesamte Besetzung und die Crew zum Mittagessen in eine Cafeteria, wo sie sich hinsetzen und über eine Stunde lang gemeinsam zu Mittag essen. Die einzige Person, die nicht mit den anderen isst, ist Jen. Sie schnappt sich schnell etwas zu essen und geht", packte damals ein Produktionsinsider aus. Gegessen habe Aniston dann alleine, in ihrem Trailer - der sich weit weg von jenen ihrer Kollegen befand.

Von ihren damaligen Co-Stars wurde Aniston hinter den Kulissen angeblich als "unfreundlich" bezeichnet, was an ihrer distanzierten Art gelegen habe. "Ihr Verhalten ist für alle ein klares Zeichen, dass sie nicht zugänglich ist", schlussfolgerte der Insider. "Und das ist einfach unnötig. Es gibt keinen Grund, warum sie sich besser benehmen muss als alle anderen am Filmset."