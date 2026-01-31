So "altmodisch" haben sich Jennifer Aniston und ihr neuer Freund Jim kennengelernt
Es kursierten bereits Gerüchte um eine neue Beziehung, als "Friends"-Star Jennifer Aniston im November auf Instagram ein Bild von sich mit einem Mann geteilt hat. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Auf dem Bild hat sie die Arme von hinten um Jim Curtis gelegt, dessen Profil sie auf dem Foto verlinkte. Ihren Geburtstagsgruß unterzeichnete sie mit einem roten Herz-Emoji.
Gemeinsame Freunde
In der US-Today-Show verriet Curtis nun, wie er die Schauspielerin kennengelernt hat - offenbar ganz "altmodisch" ohne Dating Apps. "Wir wurden einander einfach von Freunden vorgestellt", erklärte der 50-Jährige. "Wir haben uns lange unterhalten und sind uns näher gekommen." Zusammen sind er und Aniston "seit Monaten, fast ein Jahr". Zu Neujahr hatte er seiner Liebsten indirekt öffentlich ein Kompliment gemacht. Auf Instagram schrieb er über die zurückliegenden zwölf Monate: "Dieses Jahr sind einige erstaunliche Dinge passiert, aber es sind immer die Menschen, die es ausmachen."
Curtis ist laut Angaben seiner Internetseite Autor und Coach. Aniston war zweimal verheiratet: von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt und von 2015 bis 2017 mit Justin Theroux. In einem Interview hatte sie 2021 gesagt, dass sie sich einen nicht prominenten Mann als Partner gut vorstellen könne. "Das ist auch etwas, worauf ich hoffe - dass es nicht unbedingt jemand aus der Branche wird", hatte sie in der Fernsehshow des US-Magazins People gesagt.
Kommentare