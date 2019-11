Momoa, Harington oder Butler: Wer noch das Zeug zum "Sexiest Man Alive" hätte

Harry Styles (25)

"Die genderfluide Ästhetik, die er (vor allem in seinem neuesten Video) an den Tag legt, ist wirklich toll", begründet eine KURIER-Kollegin ihre Wahl für den britischen Pop-Sänger. Eigentlich hätte er ja auch den "Prinz Eric" in der Disney-Verfilmung "Arielle, die Meerjungfrau" spielen sollen, lehnte aber ab. "Ich war im Gespräch, meine Musik steht aber im Moment an erster Stelle. Jeder, der in den Film involviert ist, ist großartig und ich bin sicher, dass er toll wird. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen." Auch seine Fans können sich freuen, denn er kündigte für 2020 eine Welttournee an. Am 30. Mai kommt er da auch nach Wien. Und im Dezember präsentiert der ehemalige One Direction-Star sein neues Album „Fine Line“. Ein wirklich fesches Kerlchen!

Jetzt sind Sie gefragt, welcher dieser Herren hat das Zeug zum "Sexiest Man Alive 2019", oder ist doch John Legend ein würdiger Titelträger? Stimmen Sie ab!