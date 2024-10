Mohamed Al-Fayed soll auch Diana sexuell belästigt haben

Rund 200 Vorwürfe sexueller Gewalt gegen den verstorbenen Geschäftsmann Mohamed Al-Fayed sorgen in Großbritannien derzeit für Aufregung. Al Fayed war unter anderem Eigentümer des Hotels Ritz in Paris sowie des Kaufhauses Harrods in London. Sein Sohn Dodi war in einer Beziehung mit Prinzessin Diana, beide starben bei einem Autounfall 1997.