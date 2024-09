Vorwürfe gegen Mohamed Al-Fayed: Behörde lehnte zweimal Ermittlungen ab

Die britische Staatsanwaltschaft hat eingeräumt, bereits vor Jahren erhobenen Vorwürfen der sexuellen Gewalt gegen den ägyptischen Unternehmer Mohamed Al-Fayed nicht nachgegangen zu sein. In den Jahren 2009 und 2015 habe die Staatsanwaltschaft entschieden, diese Anschuldigungen gegen den vormaligen Chef des Londoner Luxuskaufhauses Harrods nicht weiter zu untersuchen, sagte am Sonntag ein Sprecher der Ermittlungsbehörde Crown Prosecution Service (CPS).

Zahlreiche Vorwürfe der Vergewaltigung und anderer sexueller Gewalt gegen den im vergangenen Jahr im Alter von 94 Jahren verstorbenen Unternehmer schlagen seit einigen Tagen in Großbritannien hohe Wellen. Der Sender BBC hatte am Donnerstagabend eine Dokumentation mit dem Titel "Al Fayed: Predator at Harrods" ("Al-Fayed: Das Raubtier bei Harrods") ausgestrahlt.