Moderator Jochen Schropp hat seinen Partner Norman geheiratet

Bereits im Juni 2021 verk├╝ndete der Schauspieler in einem Podcast, dass sie sich verlobt hatten. Im November gab Jochen Schropp gegen├╝ber Moderatorin Bella Lesnikim erste Informationen zur Hochzeit bekannt: "Wir wissen aber noch nicht genau, wo wir heiraten werden. Wir haben uns ja in Kapstadt vor vier Jahren wiedergetroffen und haben uns vor acht oder neun Jahren in Berlin bei einem Mittagessen-Date kennengelernt. Jetzt ist aktuell die ├ťberlegung, ob wir in Kapstadt feiern, weil wir es als zweites Zuhause sehen."

Nun gaben sie sich erst mal standesamtlich in Berlin Mitte das Jawort. Im Interview mit Bunte verriet Schropp, dass sie sich aber mittlerweile tats├Ąchlich dazu entschieden haben, in Kapstadt ihre Hochzeit zu feiern: "Ich bin echt gespannt, wir haben so viel geplant." Auch zu ihren Outfits gab die Fernsehpers├Ânlichkeit bereits ein Detail bekannt: "Einer von uns heiratet in Wei├č." Ihre eigenen Nachnamen werden beide behalten.