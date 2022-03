Scarlett Johansson über Detail aus ihrer Vergangenheit: "Ich schäme mich"

Doch dieses Detail aus ihrer Vergangenheit vor ihren Kindern geheim zu halten, dürfte gar nicht so einfach sein. Besonders ihre Tochter Rose soll aktuell in einer sehr neugierigen Phase sein. Johansson erzählte, sie würde von ihrem Sprössling ständig irgendwelche Fragen bekommen: "Warum zupfst du deine Augenbrauen? Warum biegst du deine Wimpern? Was ist ein Tampon?"

Doch auch eine weitere Sache würde die 7-Jährige nicht verstehen: "Sie fragte mich, warum mir meine Unterwäsche in die Po-Falte rutschte, und ich musste versuchen zu erklären, was eine Höschen-Abdruck ist", erinnerte sich die Schauspielerin im Gespräch mit Barrymore. "Ich sagte: 'Weil du keine Linie an deiner Hose willst', und sie sagte: 'Warum?' Und ich sagte: 'Dann könntest du meine Unterwäsche sehen', und sie sagte: 'Aber du trägst doch Unterwäsche.' Ich weiß ja, es ist absurd."