Model Marie Nasemann ist Mama geworden

Die 31-Jährige und ihr Partner Sebastian Tigges dürfen sich also über ihr erstes gemeinsames Kind und ein groß angelegtes Abendessen freuen. Nachdem die Ex-" Germany's Next Topmodel"-Kandidatin im Vorjahr ein Kind verlor, zeigt sie sich als frisch gebackene Mutter nun sichtlich glücklich. Bei Instagram hatte sie in den vergangenen Monaten viele EIndrücke aus ihrer Schwangerschaft geteilt.