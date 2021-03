Model Karlie Kloss und Joshua Kushner sind Eltern geworden

Karlie Kloss und Joshua Kushner sind seit 2012 liiert und seit 2018 verheiratet. Acht Monate nach der Hochzeit haben sie noch mal kräftig gefeiert. Auf einer Party im Stile des Wilden Westens auf einer Luxusranch im US-Bundesstaat Wyoming waren im Juni 2019 unter anderem Sängerin Katy Perry und ihr Freund Orlando Bloom eingeladen.

Ihre Schwangerschaft machte Kloss übrigens ungewohnt müde. "Ich könnte bis drei Uhr nachmittags schlafen", sagte sie im Dezember in einem Interview des Wall Street Journal Magazine. Gerade im Winter habe sie sich für ihr morgendliches Work-out oft aufraffen müssen. Nach dem Aufstehen ziehe sie sich deshalb gleich Sportkleidung an. "Ich putze mir die Zähne und fange dann sofort mit dem Sport an", sagte sie über die Zeit mit Babybauch.