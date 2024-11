Macpherson über persönlichen Tiefpunkt: Trank aus zerbrochener Wodkaflasche

In ihrem gerade erschienenen Buch "Elle: Life, Lessons and Learning to Trust Yourself" lässt Macpherson hinter die scheinbar perfekte Fassade blicken und macht dabei eine frühere Alkoholerkrankung öffentlich. "Mein Leben sah für alle fantastisch aus. Nach außen hin machte ich einen wunderbaren Job, aber tief im Inneren hatte ich wirklich zu kämpfen", zitiert das Promiportal Page Six aus dem Werk.

Macpherson ist zwei Mal geschieden und trennte sich bereits 2005 vom Vater ihrer beiden Söhne Flynn und Cy, mit dem sie nicht verheiratet war. Nach Cys Geburt sei ihr eine Flasche Champagner geschenkt worden. Ihr sei abgeraten worden, ihn kurz zu trinken, so Macpherson. Aber: "Ich Hatte Cy im Arm und alles, woran ich denken konnte, war diese eisgekühlte Flasche Champagner", schildert sie in ihrem Buch. Sorgen, die sie sich machte, als Söhnchen Flynn krank war, habe sie sich mit Alkohol betäuben wollen: "Abends, nachdem ich ihn ins Bett gebracht hatte, ertappte ich mich dabei, wie ich mich mit einem Wodka entspannte."

Trank aus zerbrochener Wodka-Flasche

Macpherson beschreibt Page Six zufolge weiter, dass sie sich in einer "schrecklichen Abwärtsspirale" befand und versuchte, ihre Beziehung, ihre Mutterschaft und ihre Arbeit zu vereinen. Sie habe mehrere Blackouts gehabt, weil sie zu Hause trank, nachdem sie ihre Kinder ins Bett gebracht hatte. "Ich habe mich allein hingesetzt und Wodka getrunken und dann To-Do-Listen abgearbeitet und Briefe an meine Familie geschrieben", so Macpherson.

"Ich habe den Haushalt gemacht, bis etwa 23 Uhr Musik gehört, bin dann ins Bett gegangen und eingeschlafen. Morgens stand ich auf, lief sechs Meilen und trank einen Kaffee zum Frühstück", habe sie bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker einmal angegeben.

Weil der Versuch, eine Wodkaflasche zu öffnen, zunächst scheiterte, habe sie einmal den Flaschenhals abgeschlagen. Dass dies Gefahren barg, habe sie ausgeblendet: "Ich schenkte mir eilig einen Shot ein, obwohl er mit Glasscherben hätte übersät sein können. Und ich habe ihn getrunken", zitiert sie Page Six. Später habe sie sich in Behandlung begeben.