Modedesigner Roberto Cavalli wurde mit 82 Jahren zum 6. Mal Vater

Roberto Cavalli w├╝rdigt Vater

Dessen tragische Geschichte ist bekannt: Im Juli 1944, als Roberto gerade mal drei Jahre alt war, wurde Giorgio Cavalli als Zivilist von deutschen Wehrmachtssoldaten erschossen. "Als die Soldaten im Morgengrauen kamen, versteckte er sich nicht, er lief nicht davon", sagte Cavalli 2009 in einem Interview mit dem Hamburger Magazin Stern. Sp├Ąter h├Ątten die deutschen Soldaten die M├Ąnner des toskanischen Dorfs Cavriglia unterhalb der Pfarrkirche erschossen und anschlie├čend verbrannt. "Wir haben seine Leiche nie gefunden." Die folgenden Jahre verbrachte Cavalli mit seiner Mutter und seiner Schwester in ├Ąrmlichen Verh├Ąltnissen am Stadtrand von Florenz. "Meine Kindheit hat mich mit gro├čen Sehns├╝chten gef├╝llt", so Cavalli. Mutter seines j├╝ngsten Kindes ist seine Partnerin Sandra Bergman.