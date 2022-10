Cavalli will wieder durchstarten: Shop-Eröffnung in Wien

"Jetzt oder nie", bestätigt Ernst Fischer das Motto, der mit seiner Frau Manuela einen Store von Roberto Cavalli in Österreich am Bauernmarkt in Wien eröffnet hat. Jetzt oder nie muss die Marke gobal gesehen wieder relevanter werden.

Das florentinische Unternehmen galt als etwas angestaubt, viel Neues war modetechnisch bis vor Kurzem nicht passiert.