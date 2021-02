"Mit Haut und Haar": Verona Pooth will nochmal heiraten

Model und Moderatorin Verona Pooth will ihren Mann Franjo Pooth noch einmal heiraten. "Früher hätte ich nie gedacht, dass ich das Eheversprechen mit Franjo noch einmal erneuern würde, das war nicht so unser Ding", sagte die 52-Jährige, die mit ihrer Familie in Meerbusch bei Düsseldorf lebt, in einem Gala-Interview. Inzwischen denke sie aber anders.