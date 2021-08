Mit Baby am Set: Fassbender und Vikander heimlich Eltern geworden?

Nanu, sind die beiden Schauspieler Michael Fassbender und Alicia Vikander etwa still und heimlich Eltern geworden? Fassbender wurde am Montag mit einem Baby im Arm von Paparazzi abgelichtet, als er Alicia Vikander am Set von "Irma Vep" in Paris unterstützte.

Fassbender und Vikander heimlich Eltern geworden?

Der 44-jährige Schauspieler kümmerte sich um den Knirps, während seine Frau mit den Dreharbeiten zu ihrer kommenden HBO-Serie beschäftigt war. Während Fassbender mit dem Baby im Arm auf dem Set herumlief, wurde Viander in einem weißen Bademantel auf dem Weg zu ihrem Wohnwagen gesichtet. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, auf denen Fassbender mit dem Baby zu sehen ist.

Es ist das erste Mal, dass sich Fassbender mit einem Baby in der Öffentlichkeit zeigte, weswegen die Boulevardpresse spekuliert, dass das Paar möglicherweise eine Schwangerschaft Vikanders geheim gehalten hat.