Mit 97 ist Mode-Ikone Iris Apfel heiß auf Eis

"Niemand verkörpert den unbeschwerten Spirit des #NeverStopPlaying-Mottos besser als unser neustes Magnum Mitglied Iris Apfel: 97 Jahre alt, Modeikone, Unternehmerin und moderne Muse – eine Frau, die nie Angst hat, Regeln und Normen zu durchbrechen", heißt es von Seiten Magnums.

Das Motto der Kampage: „Lebe deinen Genuss“.

"Ich habe in meinem Leben vieles ausprobiert und dabei immer versucht, keine Sorge vor dem Urteil anderer zu haben. Es entgeht einem sonst so viel Spaß im Leben. Ich war begeistert, mit Magnum zusammenzuarbeiten, um dieses unbeschwerte Lebensgefühl zu erwecken und andere dazu zu inspirieren diesem zu folgen. Nehmt Euch das Recht, ein bisschen unbeschwerter und verspielter durchs Leben zu gehen…Ich werde jedenfalls genauso weitermachen!“, so Apfel, die übrigens nach eigenen Angaben die erste Frau war, die je Jeans getragen hat.