Missbrauchsanklage gegen Prinz Andrew: Anhörung heute in New York

Angesichts der Missbrauchsvorwürfe gegen den britischen Prinzen Andrew (61) kommen die Anwälte der beiden Konfliktparteien am Mittwoch zu einer Anhörung in New York zusammen (16.00 Uhr MESZ). Dabei handelt es sich um ein gerichtliches Treffen zu Planungszwecken. Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre wirft dem Sohn der Queen vor, sie vor gut 20 Jahren als 17-Jährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben.