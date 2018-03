Missbrauchs-Vorwürfe gegen Schwiegervater von Pippa Middleton

Die französische Justiz hat wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer Minderjährigen ein Ermittlungsverfahren gegen den Schwiegervater von Pippa Middleton, David Matthews, eingeleitet. Wie am Freitag aus Justizkreisen in Paris verlautete, wurde Matthews am Dienstag in Gewahrsam genommen und verhört. Am Donnerstag sei das Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.