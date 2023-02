Für Karriere: Mischa Barton behauptet, mit 19 zu Sex mit DiCaprio gedrängt worden zu sein

Nach Spekulationen, dass Leonardo DiCaprio das erst 19-jährige Model Eden Polani daten soll - was Insider aus dem Umfeld des Schauspielers dementieren - macht jetzt ein altes Interview von Mischa Barton die Runde, in dem der einstige "O.C., California"-Star behauptete, im Alter von neunzehn Jahren zu Sex mit DiCaprio gezwungen worden zu sein, um ihre Karriere voranzutreiben.

Mischa Barton: Leonardo DiCaprio als Karriere-Booster?

Lange hat Mischa Barton nichts von sich hören lassen. Aktuell sorgt sie mit einer bösen Anschuldigung für Schlagzeilen, die sie bereits vor achtzehn Jahren gegen DiCaprio erhoben hat. In einem Interview von 2005 behauptete sie, dass ihr gesagt wurde, sie solle mit Leonardo DiCaprio schlafen, als sie 19 war und er 30.

Barton gab ihr TV-Debüt im Alter von acht Jahren, als sie für "All My Children" gecastet wurde, und sie war zehn Jahre alt, als sie für ihre Rolle im Film "Lawn Dogs" von Kritikern hochgelobt wurde. Obwohl es mit ihrer Karriere Mitte der Nullerjahre steil bergauf ging, habe man ihr zu einer Romanze mit DiCaprio geraten, um sich die Aufmerksamkeit der Presse zu sichern, behauptete Barton in einem Interview mit Harpers & Queen (heute: Harper's Bazaar).