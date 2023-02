Leos Neue ist erst 19: DiCaprio wegen Romanze mit Teenagerin unter Beschuss

Auf Twitter gerät DiCaprio wegen seiner vermeintlichen neuen Romanze immer mehr unter Beschuss. So lästert man etwa über den Altersunterschied: "Sie ist so jung, dass ihre Ausbildung durch Covid unterbrochen wurde." DiCaprios Datingverhalten wird als "ekelhaft" bezeichnet. Es gibt aber auch Argumente dafür, dass Polani alt genug sei, um zu wissen, was sie tut.