Mischa Barton gesteht, heimlich diesen "O.C., California"-Co-Star gedatet zu haben

Schön, reich und privilegiert - in der Rolle der selbstbewussten Marissa Cooper avancierte Mischa Barton Anfang der Nullerjahre durch die US-amerikanische Erfolgsserie "O.C., California" zum Teenie-Idol.

Ein langes Leben war ihrem "O.C."-Charakter aber nicht vergönnt. Nach Marissa Coopers Unfall-Tod stieg Barton aus der TV-Produktion aus - nicht zuletzt, weil es laut Serienmacher Josh Schwarz hinter den Kulissen kreative Differenzen zwischen den Mitgliedern der "O.C".-Besetzung gegeben haben soll.

Jahre nach ihrem Serien-Aus gab Barton jetzt zu, dass sie und ihr Co-Star Ben McKenzie in den frühen Tagen der Teenager-Serie heimlich zusammen waren.

Während Barton davon sprach, dass sie erst 17 Jahre alt war, als ihr Serien-Charakter eine Beziehung mit dem damals 25-jährigen McKenzie ("Ryan Atwood") einging, verriet sie, dass ihre Romanze "nicht nur auf dem Bildschrim" stattfand. "Ich bin als Jungfrau, als Kind, in diese Show gegangen", erzählte sie am Mittwoch im "Call Her Daddy"-Podcast. "Mit Leuten zu spielen, die älter sind als ich, war ein bisschen wie: 'Oh, wow, die wissen, was sie tun.' In dieser Serie wird es Beziehungen geben und du wirst diese Rolle spielen müssen.' Ich fühlte mich dafür nicht wirklich bereit."

© APA/AFP/ANGELA WEISS Ben McKenzie

Mischa Barton über heimliche Liebelei mit Ben McKenzie Die heute 38-Jährige fügte hinzu: "Ich war in der Schule immer ein echter Spätzünder und hatte noch nie wirklich ein Date. Ich hatte einfach keine Ahnung, was ich wirklich tat. Ich hatte also das Gefühl, dass ich aufholen musste." Ihre Beziehung mit ihrem inzwischen 45-jährigen Co-Star sei die "erste" für sie gewesen. Barton betonte, dass sie damals "keine Ahnung" hatte, was sie tat.

"Ich denke, das hat die Sache auch irgendwie auf die falsche Spur gebracht, weil es so war, als ob die Leute bei diesen Shows etwas miteinander haben, und diese Dinge passieren, aber wir haben uns sehr schnell darauf eingelassen", erklärte sie. Die internen Turteleien hätten aber auch zu Spannungen am Set geführt. Mischa Barton: " Es war eine ziemliche Tortur" "Dann, wenn du Schluss machst und die Dinge nicht funktionieren, und sie sehen, dass du mit anderen Leuten ausgehst", erinnerte sie sich. "Bekanntermaßen gab es in dieser Show viele Dates und verschiedene Leute, die zusammenkamen." Barton sagte, es sei "schwierig" gewesen. Sie sei "überfordert und für nichts davon bereit" gewesen. Die Produzenten der Serie sollen aufgrund ihres Altersunterschieds außerdem besorgt wegen der Beziehung zwischen ihr und McKenzie gewesen sein. "Ich erinnere mich, dass sie sagten: 'Mischa ist mit Ben verschwunden und sie ist erst 17,18 Jahre alt'", erinnerte sie sich. "Die Produzenten gingen zu meinen Eltern. Es war eine ziemliche Tortur." "Das war ganz am Anfang der Show, bevor wir überhaupt die Hälfte einer Staffel hinter uns haben. Da war einiges los. In drei Staffeln ist so viel passiert", erinnerte sie sich an ihre Zeit bei "O.C., California". Sowohl Barton als auch McKenzie haben damals bestritten, zusammen zu sein. Noch im Jahr 2004 hatte die Schauspielerin gegenüber Cosmopolitan erzählt, dass die Gerüchte "furchtbar seltsam" seien.