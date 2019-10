Miranda Kerr ist zum dritten Mal Mutter geworden

Model Miranda Kerr ist zum dritten Mal Mama geworden, wie sie auf Instragram verkündete. Nach dem achtjährigen Flynn aus ihrer Ehe mit Schauspieler Orlando Bloom und dem einjährigen Hart darf sich die 36-Jähre erneut über ein Söhnchen freuen.

Auch dessen Namen verrät sie in ihrem Posting: "Wir sind überglücklich über Myles' Ankunft und feuen uns sehr über all die lieben Worte und Glückwünsche während dieser aufregenden Zeit. Wir könnten nicht glücklicher sein, unseren wunderschönen Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen", so die frischgebackene Dreifach-Mama.

Myles' Vater ist der US IT-Milliardär Evan Spiegel (29). Spiegel und Kerr sind seit 2017 verheiratet.