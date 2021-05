Millionen-Vermächtnis: Prinz Philips unkonventioneller letzter Wille

Prinz Harry erbt trotz anhaltender Vorwürfe

Die Quelle gab weiters an, dass auch Philips Enkel Prinz Harry einen Anteil erhalten soll - trotz aller Kritik, die der 36-Jährige in letzter Zeit an seiner Familie geübt hat. "Philip hatte nicht die Art von Charakter, um seinen Enkel für schlechtes Benehmen zu bestrafen. Er war ein sehr fairer, ausgeglichener und liebenswürdiger Mann. Er hat nie Groll gehegt", so die Quelle gegenüber der Sun.

Seinen vier Kindern Charles, Anne, Edward und Andrew soll Philip gesagt haben, dass sie "aus seiner Büchersammlung nehmen können, was sie wollen", behauptete die Quelle weiter. Offiziell kommentiert wurde der Inhalt des royalen Testaments bislang aber nicht.

Am 17. April wurde Prinz Philip zu Grabe getragen. Die live im Fernsehen übertragene Beerdigungszeremonie hatte wegen der Pandemie in sehr kleinem Kreis stattgefunden. Statt der ursprünglich vorgesehenen 800 durften nur 30 Gäste kommen. Den Anblick der Trauerkleidung und Maske tragenden Queen, die allein und in sich gekehrt in der Kirchenbank saß, hatte die britische Presse besorgt kommentiert.