Millionen-Diebstahl: Beyoncé wurde zwei Mal in einer Woche ausgeraubt

US-Superstar Beyoncé wurde Opfer von gleich zwei Einbrüchen in nur einer Woche. An zwei Tagen hintereinander soll laut TMZ Anfang des Monats in die Lagerräume der Schwerverdiener eingebrochen worden sein. Die Täter sollen zahlreiche private Gegenstände gestohlen haben. Insgesamt wird der Schaden auf eien Million (umgerechnet etwa 850.000 Euro) geschätzt.

Private Gegenstände von Beyoncé entwendet

Die Lagerräume waren von Beyoncés Produktionsfirma angemietet worden, es befanden sich darin aber auch persönliche Habseligkeiten der Musikerin. Unter anderem sollen teure Handtaschen, Kleider, Kinderspielzeug und Fotos, die Beyoncés Stylisten gehören, gestohlen worden sein. Die örtliche Polizei untersuche den Fall, so TMZ. Es wurden bisher aber noch keine Verdächtigen festgenommen.