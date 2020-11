Solange Knowles: Beyoncés Schwester macht neue Liebe offiziell

Wie es aussieht, gibt es im Leben von Solange Knowles einen neuen Mann. Die Schwester von Musiksuperstar Beyoncé Knowles datet Medienberichten zufolge den Jazzkomponisten Gio Escobar. Nun haben die beiden ihre Liebe offiziell macht.

Solange Knowles teilt Pärchenbild

Die 34-jährige Sängerin teilte am Sonntag ein gemeinsames Foto in einer Instagram-Story. Auf dem Bild machen die beiden einen entspannten und vertrauten Eindruck. Solange Knowles strahlt glücklich in die Kamera.

Kurz danach bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld der Musikerin die Beziehung gegenüber Page Six. Einem Insider zufolge sollen die beiden tatsächlich ein Paar sein.