Grammys 2021 an Kanye West, Billie Eilish, Beyonce und Beyonces Tochter

Auch Billie Eilish gewann gleich einen Preis - für den James-Bond-Song "No Time To Die". Damit schrieb sie Grammy-Geschichte - erstmals wurde ein Song zu einem Film ausgezeichnet, der noch nicht in den Kinos zu sehen gewesen ist. Der letzte Bond-Film mit Daniel Craig wurde wegen der Pandemie immer wieder verschoben und soll nun im Herbst zu sehen sein.