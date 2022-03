Millie Bobby Brown: Red Carpet-Debüt mit Freund Jake Bongiovi

Jake Bongiovi ist das jüngste Kind von Musik-Superstar Jon Bon Jovi und dessen Highschool-Liebe Dorothea Rose Hurley, die der Sänger 1989 geheiratet hat. Offenbar steuert auch Jake eine Hollywood-Karriere an. Auf Instagram bezeichnet sich der Promi-Spross zumindest als Schauspieler - auch wenn er bis dato noch in keiner Film- oder TV-Rolle zu sehen war. Medienberichten zufolge soll der Musiker-Sohn derzeit an der New Yorker Syracuse University studieren.