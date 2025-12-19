Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bekannt wurde sie nach Erfolgen im Sci-Fi-Filmhit "Das fünfte Element" sowie in der Filmreihe "Resident Evil" - am Mittwoch, den 17. Dezember, zelebrierte die gebürtige Ukrainerin Milla Jovovich ihren 50. Geburtstag. Milla Jovovich feiert 50er Auf Instagram feierte sie sich selbst mit einem Selfie und einer langen Nachricht an ihre Follower. "Die große 50! Wow, was für eine unglaubliche Reise! Ich habe das Gefühl, in den letzten 50 Jahren so viele verschiedene Leben gelebt zu haben! So viele Epochen sind gekommen und gegangen, so viele Versionen von mir selbst – und ich entwickle mich immer noch weiter, haha! Ich bin so dankbar für das Gute, das Schlechte und alles dazwischen", schrieb die Schauspielerin in ihrem Geburtstags-Posting.

"Die Explosionen und die Momente der Stille, das Außergewöhnliche und das Alltägliche. Jedes hat seinen eigenen Zauber", so Jovovich in ihrer Hymne an das Leben. "Gott sei Dank habe ich meine Familie, meinen Stamm, den, in den ich hineingeboren wurde, und den, den ich mir im Laufe der Zeit geschaffen und auserwählt habe. Ihr wisst alle, wer gemeint ist. Ich bin so gespannt, was dieses Jahrzehnt für uns bereithält." Die Schauspielerin hat eigenen Angaben zufolge viele Gründe, um dankbar zu sein. Milla Jovovich hat viele Gründe, um dankbar zu sein "Eine Karriere, die mich immer wieder dazu anregt, neue Wege und Ausdrucksformen zu entdecken", schrieb sie und bedankte sich bei dieser Gelegenheit auch bei ihrer Fangemeinde. "Danke, danke, danke Gott, danke Universum, danke Eltern, danke Familie, danke Freunde, danke, dass ihr mich liebt, danke für eure Geduld mit mir, danke, dass ihr wisst, dass ich alles oder nichts kann und trotzdem immer für mich da seid. Ich bin wirklich gesegnet und ich weiß es", fuhr Jovovich fort und zollte auch dem "wundervollsten Ehemann" und den "unglaublichsten Kindern" Tribut, "die mir jeden Tag beibringen, ein besserer Mensch zu sein."

Vom Model zum Filmstar Der Filmstar blickt auf ein turbulentes Leben zurück: Die dreifache Mutter war fünf Jahre alt, als ihre Familie 1981 aus politischen Gründen aus der Sowjetunion nach London emigrierte. Später zog sie in die USA, wo sie zunächst im kalifornischen Sacramento lebte, bevor sie mit ihrer Familie nach Los Angeles zog. Im Alter von nur neun Jahren begann Milla Jovovich zu modeln. Ab dem Jahr 1985 besuchte sie eine professionelle Schauspielschule in Kalifornien - 1988 ergatterte sie ihre erste Rolle in dem Fernsehfilm Das "Geheimnis der unsichtbaren Stadt".

Auch musikalisch ist Jovovich begabt. 1994 erhielt sie nicht nur die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, sondern auch einen Vertrag bei EMI Records. Unter diesem Label veröffentlichte sie ihr erstes Album "The Divine Comedy", das sie bereits im Alter von 15 Jahren geschrieben und mit 16 Jahren aufgenommen hatte. Vier Jahre später folgte ein zweites Album mit dem Titel "The People Tree Sessions". Zuletzt stand Jovovich für den Film "In the Lost Lands" vor der Kamera, den sie auch mitproduziert hat. Regie führte bei dem Fantasy-Abenteuer-Streifen ihr Ehemann Paul W. S. Anderson.

Das Vermögen der vielseitig talentierten Hollywood-Dame wird mit Stand 2025 auf 40 Millionen US-Dollar (rund 34 Mio. Euro) geschätzt. Erste Heirat mit 16 Jahren: Die drei Ehen der Milla Jovovich Im Alter von nur sechzehn Jahren heiratete Jovovich, die neben Englisch und Russisch auch Serbisch spricht, ihren früheren Filmpartner Shawn Andrews, mit dem sie für den Film "Confusion – Sommer der Ausgeflippten" vor der Kamera gestanden war. Die Ehe wurde jedoch nach nicht ganz zwei Monaten auf Antrag ihrer Mutter annulliert. Von 1997 bis 1999 war Jovovich mit Filmemacher Luc Besson verheiratet, der mit ihr als Regisseur an den Filmen "Das fünfte Element" und "Johanna von Orleans" zusammengearbeitet hatte.

Bei den Dreharbeiten zu "Resident Evil" lernte sie Regisseur Paul W. S. Anderson kennen, mit dem sie sich 2003 verlobte. Sechs Jahre später wurde geheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Töchter - die jüngste kam 2020 zur Welt. Im August dieses Jahres feierte das Paar sein sechzehnjähriges Jubiläum. Auf Instagram hatte Jovovich damals eine Reihe an gemeinsamen Fotos und Videos gepostet und ihrem Ehemann für das gelungene Zusammenleben gedankt. "Alles Gute zum 16. Hochzeitstag an meinen unglaublichen Ehemann Paul und mich!", schrieb sie. "Ich bin so glücklich, dich zu haben. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben." Sie dankte Paul W. S. Anderson für seine Unterstützung, Liebe und "die Gespräche, das Lachen, die Planung, deine ständige Aufmerksamkeit für mich und unsere wundervollen Kinder – das Glück, das du mir schenkst, ist unbeschreiblich." "Du bist meine Inspiration, ein besserer Mensch zu sein, mein Sparringspartner für jede noch so verrückte Idee, mein kreativer Partner, der mir immer hilft, mich weiterzuentwickeln und die beste Version von mir selbst zu sein", schrieb Jovovich an den Regisseur gerichtet.