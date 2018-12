Miley Cyrus: Familienmitglied verführt sie zu Drogen

Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus (26, "Nothing Breaks Like A Heart") lebt nicht mehr ganz ohne Drogen. Nachdem sie ein Jahr lang nicht in Versuchung geriet, habe sie ihre Mutter dazu angestiftet, wieder Marihuana zu rauchen. Das verriet der Star im Interview mit der Sun.

Nach jahrelangem Konsum von Cannabis hatte die ehemalige Kinderschauspielerin eigentlich damit aufgehört. Wäre da nicht ihre Mutter Tish. "Wir rauchen ein bisschen, ab und zu", erzählte Miley im Gespräch.