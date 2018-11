Miley Cyrus heizt Schwangerschaftsgerüchte an

Liam will zurück nach Down Under

Zudem soll vor allem Liam davon träumen, wie sein Bruder Chris, mit den zukünftigen Kindern in Australien ein "unbeschwertes Leben" zu führen. Der Australier habe schon sich schon seit längerem eine eigene Familie gewünscht: " Liam wollte seit Jahren so gerne eine Familie mit Miley gründen und nun sieht es ganz so aus, als würde das endlich passieren," wird der Insider zitiert. Auch wenn Miley gerne in Malibu lebt. Bleibt abzuwarten, ob wir die Sängerin demnächst tatsächlich mit einer Babykugel sehen werden oder ob es sich erneut um ein "food baby" handelt (im November letzten Jahres teilte Miley ein Foto von sich mit einem Bäuchlein und beschriftete das Foto mit "#VeganTurkeyBaby", um deutlich zu machen, dass sie nicht schwanger sei).