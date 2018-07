Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Trennung statt Hochzeit

Angeblich soll die 25-Jährige die Hochzeitspläne immer wieder aufgeschoben haben. Irgendwann sei Hemsworth mit der Geduld am Ende gewesen. "Sie sind in den vergangenen Monaten nicht mehr miteinander ausgekommen", will ein Insider aus dem Umfeld des Paares wissen.

"Miley will nicht wirklich heiraten. Das haben irgendwie alle gecheckt – alle, außer Liam. Seine Familie wollte schon lange, dass er das mit Miley sein lässt, aber er hat an sie geglaubt. Jetzt fühlt er sich wie ein Idiot."

Liam Hemsworth und Miley Cyrus haben die Trennungsgerüchte bisher weder dementiert noch bestätigt. Der Popstar selbst hatte allerdings für Spekulationen gesorgt, als er vergangene Woche sämtliche Fotos von seinem Instagramaccount löschte.