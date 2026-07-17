Michelle Hunziker verrät: Das liebt sie an ihrem neuen Partner Giulio

Nach der Traumhochzeit auf Sizilien ihrer Tochter Aurora hat Michelle Hunziker jetzt über ihr eigenes Liebesleben gesprochen. Die Moderatorin und der italienische Zahnarzt Giulio Berruti sind offiziell seit Ende des vergangenen Jahres ein Paar. Im Interview mit dem Magazin Vanity Fair verriet Hunziker nun, womit ihr neuer Partner ihr Herz gewonnen hat.

Michelle Hunziker fühlt sich in Giulio Berrutis Armen sicher

„Bei Giulio fühle ich mich geborgen“, schwärmte die gebürtige Schweizerin, bevor sie hinzufügte: „Ich schlafe wunderbar. Jetzt werden manche denken: Meine Güte, sie hätte tausend andere Dinge sagen können.“

Sie suche Ruhe, Gelassenheit und Verbundenheit bei einem Partner. Da sie aber auch Freiraum brauche - auch im Bett - sei es wichtig für sie, in den Armen eines Mannes einschlafen zu können, führte Hunziker weiter aus. „Das bedeutet, dass ich mich wirklich wohlfühle und nicht in Alarmbereitschaft bin.“