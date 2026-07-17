Michelle Hunziker verrät: Das liebt sie an ihrem neuen Partner Giulio
Nach der Traumhochzeit auf Sizilien ihrer Tochter Aurora hat Michelle Hunziker jetzt über ihr eigenes Liebesleben gesprochen. Die Moderatorin und der italienische Zahnarzt Giulio Berruti sind offiziell seit Ende des vergangenen Jahres ein Paar. Im Interview mit dem Magazin Vanity Fair verriet Hunziker nun, womit ihr neuer Partner ihr Herz gewonnen hat.
Michelle Hunziker fühlt sich in Giulio Berrutis Armen sicher
„Bei Giulio fühle ich mich geborgen“, schwärmte die gebürtige Schweizerin, bevor sie hinzufügte: „Ich schlafe wunderbar. Jetzt werden manche denken: Meine Güte, sie hätte tausend andere Dinge sagen können.“
Sie suche Ruhe, Gelassenheit und Verbundenheit bei einem Partner. Da sie aber auch Freiraum brauche - auch im Bett - sei es wichtig für sie, in den Armen eines Mannes einschlafen zu können, führte Hunziker weiter aus. „Das bedeutet, dass ich mich wirklich wohlfühle und nicht in Alarmbereitschaft bin.“
Bei der Gelegenheit erklärte die dreifache Mutter auch, warum Berruti nicht dabei war, als sich ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti und ihr langjähriger Partner Goffredo Cerza trauen ließen. Aurora hatte am 3. Juni standesamtlich geheiratet. Am Tag darauf fand eine große Hochzeitsfeier statt, an der neben ihrer Mama auch Papa Eros Ramazzotti teilnahm. Hunziker erklärte, dass ihr Freund zwar eine Einladung zu der Hochzeit erhalten habe. Aus Feingefühl gegenüber der Familie habe er es aber vorgezogen, erst nach der Hochzeit, am 5. Juli, dazu zu stoßen.
Für Michelle Hunziker und ihren Ex-Mann Ramazzotti war die Hochzeit eine höchst emotionale Angelegenheit, wie Fotos zeigen:
Die stolzen Eltern wirkten sichtlich gerührt, als sich ihre Tochter und der Bräutigam das Jawort gaben. Ihre Rede an das Brautpaar sei für sie besonders bewegend gewesen, erzählte Hunziker der Vanity Fair: „Ich habe mich darauf vorbereitet, indem ich sie immer wieder für mich allein gelesen habe, und jedes Mal habe ich geweint.“
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