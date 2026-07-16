Mörbisch: Darum bleibt Haiders Zaza ein einmaliges Abenteuer

Am Donnerstag wurde die Bühne der Seefestspiele Mörbisch endlich zum französischen Nachtclub. Und die Premiere von „Ein Käfig voller Narren“ fand unter perfekten Wetterbedingungen statt.

Eineinhalb bis zwei Stunden dauert es, bis sich Alfons Haider in die schillernde „Zaza“ verwandelt. „Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie heiß es ist und wie zügig wir sind“, verriet er im KURIER-Gespräch.

Wie Haider betonte, wird es aber eine einmalige Sache bleiben, dass er in Mörbisch selbst auf der Bühne steht. „Es ist eine Dreifachrolle, weil ich ja auch Doppelintendant bin (Anm. d. Red.: Mörbisch und Schloss Tabor). Also aller guten Dinge sind drei und das war mir heuer auch eine Lehre. Es geht aber nur deshalb so gut, weil ich ein fantastisches Team habe und weil es immer ein Traum von mir war, einmal selbst auf der Bühne zu spielen.“

Ausschlaggebend sei da natürlich die Rolle gewesen (Haider spielte Zaza schon vor 18 Jahren in Stockerau) und auch Regisseur Andreas Gergen, denn selbst hätte sich Haider nie einfach so besetzt. „Den habe ich gefragt, ob er das gut findet, und er hat gesagt: Ja, das ist wunderbar, ich soll das unbedingt machen.“

Und natürlich würdigte er auch den 2025 verstorbenen, langjährigen Mörbisch-Intendanten Harald Serafin. „Einer, der mit Mörbisch immer ganz besonders verbunden war, fehlt leider heute. Nämlich Harald Serafin! Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie heute da ist! Herzlich willkommen Ingeborg Serafin“, begrüßte er Serafins Witwe.

Am Premierenabend noch ganz entspannt, zeigte sich Musicalstar Drew Sarich, er wird erst am Freitag die Zaza verkörpern. „Ich kann so selten eine Premiere wirklich genießen“, lachte er. „Wir haben hier so eine schöne Bande von Menschen zusammengewürfelt. Ich bin nur dankbar, dass Alfons mich da eingeladen hat“, sagte er im KURIER-Gespräch.