„Let's Dance“-Profi Vadim Garbuzov: Neue Liebe - und neue Haare!

Drei Mal konnte Profitänzer Vadim Garbuzov die ORF-Show „Dancing Stars“ gewinnen: 2012 mit Petra Frey, 2014 mit Roxanne Rapp und 2020 mit Michi Kirchgasser. Legendär auch erster Mann-Mann-Tanz mit Alfons Haider (2011).

Mittlerweile ist er Profi bei der deutschen Show „Let's Dance“.

Lange war er mit der Profitänzerin Kathrin Menzinger liiert, 2015 gaben die beiden aber ihre Trennung bekannt.

Jetzt schlägt sein Herz aber wieder höher! Bei der Mörbisch-Premiere „Ein Käfig voller Narren“ präsentierte er seine neue Freundin Saphira Wermann. Seit zwei Monaten sind sie ein Paar, wie er im KURIER-Gespräch verriet. Wo die beiden sich kennengelernt haben, sei aber ein Geheimnis.